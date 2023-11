Stolze Gewinnerinnen

Es war das heißeste Heimat- und Kinderfest in Weißenau. Das ließ aber die Freude am Luftballonstart nicht nehmen. Am 7. Juli, genau um 18.30 Uhr auf dem Münsterplatz des Weißenauer Münsters, starteten über 300 Ballons. Dies bedeutete gleichermaßen den Beginn des heißesten Heimatfestes aller Zeiten. Es war trotz der Hitze ein herrliches Bild, als Eltern und Kinder das Weißenauer Heimatlied sangen und dann gemeinsam von zehn rückwärts zählten und alle Ballons rasch in Richtung Nordost verschwanden.

Schon nach einigen Tagen trudelten die ersten Karten aus Richtung Memmingen und Vorallgäu ein. Bei Einsendeschluss waren es in diesem Jahr fast 30 Karten, die den Weg zum Vorsitzenden zurückfanden.

Alle Rücksender erhielten eine Dankeskarte mit einem Hinweis auf das Heimat- und Kinderfest in Weißenau. Den Absendern der drei am weitesten geflogenen Ballons wurde ein kleines Geschenk von Ravensburger zugesandt.

Die weiteste Rücksendung kam direkt aus der Residenz in Würzburg mit einer Luftlinienentfernung von 226 Kilometern, eine Meisterleistung. Den zweiten Platz belegte eine Karte aus Münsing bei München mit einer Luftlinie von tatsächlich 131,8 Kilometern, gefolgt von einer Karte aus Medlingen mit 102,1 Kilometern. Den vierten Platz belegte eine Karte aus Eppishausen mit immer noch 79,8 Kilometern. Bei dieser unsäglichen Hitze waren es doch sehr beachtliche Weiten.

Am 9. November war es nun soweit. Die drei Kinder der am weitesten geflogenen Ballons erhielten ein Geschenk der Heimat- und Kinderfestkommission Weißenau. Diese überreichte Cornelia Hömberger, die Verantwortliche des Ballonwettbewerbes in der Grundschule Weißenau. Dafür herzlichen Dank. In diesem Jahr waren alle Siegerinnen ziemlich genau vier Jahre alt. Die Kinder und ihre Geschwister freuen sich schon auf den Luftballonstart am 5. Juli 2024 beim nächsten Heimat- und Kinderfest.