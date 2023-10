Stolze 5600 Euro für Partnerschule in Kambodscha

Im vergangenen Schuljahr 2022/23 hat die Schulgemeinschaft des Albert-Einstein-Gymnasiums Ravensburg, bestehend aus Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen, gemeinsam die großartige Spendensumme von 5600 Euro für deren Partnerschule in Kambodscha gesammelt.

Dieser hohe Betrag setzt sich aus dem Gewinn/Ertrag größerer Spendenaktionen wie dem Kuchenverkaufsmarathon der Klassen 5 und 6 im Dezember, der Tombola der Klasse 10c beim Schulfest und der Spendenaktion der Klassen 8 Ethik sowie Einzelspenden aus dem Kollegium und der Elternschaft, dem Geld aus dem schon lange etablierten Pfandflaschenhaus der Schule und aus Aktionen einzelner Klassen oder Schüler*innen zusammen.

Gegen Ende des vergangenen Schuljahres fand noch einmal eine solche Klassenaktion für die Kinder in Südostasien statt. Die Klasse 5c veranstaltete im Englischunterricht mit Frau Schönberger einen „Flee Market“, bei dem alle Schüler*innen nicht mehr benötigte Bücher, Spielsachen et cetera mit in die Klasse brachten und dort den Klassenkamerad*innen zum Kauf anboten. Den Gesamterlös von 62,10 Euro spendete die Klasse für Kinder der Anlung Pi Free School.

Danke den Schüler*innen der letztjährigen 5c für diese schöne Aktion und natürlich allen, die mit ihrem großen Engagement im vergangenen Schuljahr dazu beigetragen haben, auf Unterstützung angewiesenen Kindern und Jugendlichen aus dem ländlichen Kambodscha den Weg in eine glücklichere Zukunft zu bahnen. Auf ein Neues im Schuljahr 20223/2024!