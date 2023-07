Stolz Abschlusszeugnisse in Empfang genommen

60 Grundschullehrer und 100 Sekundarlehrkräfte des Seminars Weingarten GWHRS haben nach 18 Monaten Vorbereitungsdienst in einem Festakt stolz ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Einige von ihnen wurden anlässlich dieser Feier von persönlichen „Ehrengästen“ begleitet, so dass sich in Summe knapp 300 Personen zur Abschlussfeier des Kurses 2022 eingefunden hatten.

Nach etwa sechs Jahren Ausbildung — in der ersten Phase an den Pädagogischen Hochschulen des Landes Baden–Württemberg sowie in der zweiten Phase zwischen Seminar und Ausbildungsschule pendelnd — durften nun „fertige“ Lehrerinnen und Lehrer verabschiedet werden, die in den Schulen schon sehnlich erwartet werden.

Zum letzten Mal nach 14 Jahren der geistlichen Begleitung der Lehrerausbildung am Seminar Meckenbeuren/Weingarten leitete der Evangelische Schuldekan Frank Eberhardt den Festgottesdienst in der Basilika.

Im Rahmen des Festakts in der Aula der Pädagogischen Hochschule begrüßte Seminarschulrätin Tamara Harbrecht die jungen Kolleginnen und Kollegen und führte durchs vielfältige Programm.

Beeindruckend war die Vielfältigkeit des musikalischen Rahmenprogramms der Feier, gestaltet von der Fachdidaktikgruppe Musik des Kurses 2023. Angemessen feierlich war im Anschluss an den Festakt auch der Sektempfang in den Gängen des Schlossbaus der Hochschule. Hier gab´s reichlich Möglichkeiten der Stärkung und des abschließenden persönlichen Danks.

Keine Frage: Eigentlich bräuchte unser Land dringend noch mehr motivierte junge Lehrkräfte. Aber es ist schön, zu spüren, mit welch einer Dynamik und freudigen Zuversicht diese 160 jungen Kolleginnen und Kollegen an den verschiedensten Schulen in den Lehrerberuf starten: „Die Schulen im Ländle und anderswo können sich glücklich schätzen, Sie als neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen!“