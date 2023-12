Stimmungsvolles Weihnachtsvorspiel der Jungmusikanten

Am Samstag vor dem zweiten Advent luden die Jungmusikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren zum Weihnachtsvorspiel ins adventlich dekorierte katholische Gemeindehaus nach Reute ein. Der scheidende Jugenddirigent Patrick Lang hatte das Nachwuchsorchester mit vorweihnachtlichen und zeitgenössischen Stücken auf den Konzertnachmittag vorbereitet. Zu Beginn erklang der „Jingle-Bell Rock“, der von den Zuhörern mit viel Beifall belohnt wurde. Anschließend erklangen verschiedene adventliche Weisen von den 25 Mitgliedern des Vororchesters. Einige der Gäste ließen es sich nicht nehmen, die Lieder textsicher mitzusingen. Währenddessen bot der Jugendausschuss mit Jugendleiterin Miriam Miller den zahlreichen Zuhörern Punsch und heiße Waffeln an, so dass sich eine schöne Adventsstimmung verbreitete. Vor dem krönenden Abschluss des Vorspielnachmittages verabschiedete sich Patrick Lang nach zwölf Jahren als Jugenddirigent und lobte die Kinder und Jugendlichen, mit denen er über viele Jahre gemeinsam musikalisch arbeiten durfte. Auch die jährlich stattfindende Jungmusikantenhütte hob er als tolles Ereignis für den Zusammenhalt hervor. Miriam Miller und Katharina Heine dankten Patrick Lang im Namen des gesamten Jugendausschusses sowie des Musikvereins für sein langjähriges Engagement mit einem Präsentkorb und die Zuhörer spendeten langanhaltenden Beifall. Als Zugabe erklang dann der Titel „Lass die Musik an“, bevor der musikalische Nachmittag bei Adventsgebäck und Kaffee ausklang.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.