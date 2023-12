Stimmungsvoller Jahresausklang der ufh Ravensburg

Das letzte Treffen der ufh RV fand in Form einer Jahresabschlussfeier diesmal in Weingarten statt. Zuerst gab es einen Besuch in der Basilika Weingarten mit einer zeitgeschichtlichen Erzählung über deren Entstehung.

Im Anschluss wurden die Damen im Max Cafe (Inh. Max Sedelmayr), Kirchstraße, mit leckerem Essen und Getränken bestens versorgt. Die 1. Vorsitzende ließ das Jahr 2023 nochmal Revue passieren, bedankte sich für das tolle Miteinander im Arbeitskreis, die Unterstützung des Vorstandsteam und gab schon einen Einblick in das neue Jahresprogramm 2024. Nach angeregten Gesprächen und Verteilung kleiner Präsente klang der Abend stimmungsvoll und bereichernd aus.

Das 1. Treffen findet am 16. Januar 2024 um 19 Uhr in der KHS RV statt. Die Unternehmerfrauen im Handwerk - Arbeitskreis Ravensburg - wünschen ein gutes und gesundes Jahr 2024.