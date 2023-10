Startertage an der Realschule Bad Waldsee ‐ jetzt geht’s los

Wie schon seit vielen Jahren Tradition dürfen auch unsere diesjährigen fünfer an den Startertagen teilnehmen. Nachdem sie nun die Gelegenheit hatten, die Schule und die Lehrkräfte kennenzulernen, sind die Startertage ein weiterer Baustein, eine Klassengemeinschaft aufzubauen und zu festigen. Hier erleben die Schüler, dass sie nur gemeinsam stark sind und dass sie sich auf die anderen und auf sich selbst verlassen können. Die Startertage umfassen jeweils einen ganzen Schultag und finden klassenintern mit dem Erlebnispädagogen Andreas Hörter, dem jeweiligen Klassenlehrer, der Schulsozialarbeit und unserem Beratungslehrer Herr Rentmeister statt.

Es hat sich bereits etabliert, nach einem kurzen morgendlichen Input ins Tannenbühl zu laufen, wo die Schüler dann zeigen dürfen, dass sie es schaffen, auf kleinen Teppichen das Moor zu überwinden, ohne dass ein Schüler verloren geht. Doch Achtung! Fiese Moorhühner klauen die Teppichfliesen, sodass es immer weniger werden und die Schüler gut zusammenarbeiten müssen, um sie zu überlisten. Spannend und aufregend ging der Vormittag dann weiter. Im Tannenbühl erklamm jeder Schüler über eine wackelige Strickleiter eine Plattform, die sich in acht bis zehn Metern Höhe befindet und wird dann mit Klettergurt und Seil von vier Klassenkameraden gesichert. Natürlich immer unter den wachsamen Augen von Herrn Hörter sowie unserem Schulsozialarbeiter Herr Stöhr. Hier machten die Schüler ganz real die Erfahrung, dass sie von den Mitschülern gehalten werden und sich auf die anderen verlassen können. Und die, die sichern, erlebten, dass sie wichtig sind, dass es auf jeden Einzelnen ankommt und sie Verantwortung tragen, dass dem anderen nichts passiert.

Zur Kräftestärkung wurde dann in der Grillhütte gegrillt, bevor der Startertag sich mit der Challenge „Tower of Power“ fortsetzte. Hier werden Holzklötze in einer Gemeinschaftsaktion zu einem Turm gestapelt. Anschließend kehrten alle recht zufrieden und K.O. an die Realschule zurück, wo der Tag noch einmal Revue passiert wurde. Damit all die Erfahrungen dann nicht zu schnell in Vergessenheit geraten, wird es im Unterricht immer wieder von den Fachlehrern aufgegriffen und durch die wöchentlich stattfindende Projektstunde „Lions Quest“ wird die Klassengemeinschaft weiterhin gestärkt und gefördert.

Hoffentlich denkt ihr alle gerne an eure Startertage zurück!