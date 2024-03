Stage! VereinT internationale Künstler und Zuschauer in RV

Am 8. März fand in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Ravensburg ein bemerkenswertes Bühnenkunstspektakel statt, organisiert vom Verein Stage Forum für Bühnenkunst e.V. Es war die erste Veranstaltung des Vereins und zog bereits bei seiner Premiere eine beachtliche Anzahl von fast 600 Zuschauern an. Internationale Künstler, darunter Tänzer, Musiker, Fotografen und Schauspieler, brachten ihr Können auf die Bühne und begeisterten das Publikum mit ihrer Leidenschaft und ihrem Talent. Neben Live Musik und Tanz wurden durch zwei Mikrodramen wichtige Botschaften gegen Gewalt und Krieg sowie Frauenrechte und die Ablehnung von Gewalt gegen Frauen thematisiert.

Emrah Elciboga, der erste Vorsitzende des Vereins, ließ sich trotz vieler kritischer Stimmen bei der Entscheidung des Projekts nicht davon abbringen, dass die Veranstaltung sein Ziel erreicht. Sein unerschütterlicher Glaube an die Kraft der Kunst und die Fähigkeit, Menschen verschiedener Hintergründe zusammenzubringen, war entscheidend für den Erfolg dieser Veranstaltung.

Die Kinder der interkulturellen Theatergruppe MOMOs Welt waren ebenfalls Teil des Programms und trugen mit ihrer Performance zur Vielfalt der Veranstaltung bei. Künstlerinnen und Künstler aus zwölf verschiedenen Nationalitäten traten auf der Bühne auf und zeigten eindrucksvoll, wie die Kunst Grenzen überwinden und Menschen verbinden kann.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war der Veranstaltungsort in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit. Die Anwesenheit vieler Gäste aus verschiedenen Glaubensrichtungen unterstreicht die Bedeutung dieser kulturellen Begegnung und den universellen Wert der Kunst als Brücke zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Überzeugungen. Stage! hat nicht nur mit diesem Event beeindruckt, sondern hat auch viele weitere Projektideen in petto. Unter anderem ist geplant, ein Festival in Ravensburg zu veranstalten, das noch mehr Künstler und Zuschauer zusammenbringen soll. Es bleibt zu hoffen, dass solche Veranstaltungen weiterhin stattfinden und die kulturelle Vielfalt und der interkulturelle Austausch in Ravensburg weiter gefördert werden. Ziel des Vereins ist es, die kulturelle Vielfalt zu fördern. Doch das Engagement des Vereins geht darüber hinaus. Es wird nachhaltig daran gearbeitet, Menschen aus verschiedenen Nationalitäten in die zukünftigen Projekte einzubeziehen.