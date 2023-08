Stadtkapellen–Oldies allseits bewundert

Momentan ist bei den Oldies der Stadtkapelle Bad Waldsee der Terminkalender ziemlich voll. Da bekanntlich die große Orchesterbesetzung wegen der Urlaubszeit nicht spielfähig ist, haben sich im August die Anfragen betreffs Unterhaltungsmusik bei den Stadtkapellen–Oldies angehäuft. Beim Altstadtfest Ende Juli hatten die Oldies (14 Musizierende, die zusammen fast 1000 Jahre alt sind) wie gewohnt zum Festausklang auf dem Rathausplatz ihre zahlreichen Fans und viele Gäste bestens unterhalten.

Ein Highlight war auch wieder das Serenaden–Konzert am 11. August. Das herrliche Sommerwetter begünstigte das Konzertangebot mit bekannten Melodien und Gesangsbeiträgen. Der Beifall war riesig, denn die Oldies hatten es wiederum verstanden, die zahlreichen Gäste auf dem Bad Waldseer Rathausplatz aufs Beste zu unterhalten. Vom „Böhmischen Traum“ über den „Griechischen Wein“ bis hin zur „Böhmischen Liebe“ blieb kein Wunschtitel offen. Das Bravour–Stück „Gesang der Lerche“, gespielt von Markus Kling auf der Klarinette, durfte nicht fehlen. Die humorvolle Ansage durch Franz Gapp mit Geschichten aus dem Alltag bewirkte Schmunzeln und Lachen. Als es dann dunkel wurde, die vielen Wunderkerzen angezündet worden waren, die zuvor Werner Kolb, ein tatkräftiger Unterstützer der Stadtkapellen–Oldies, ausgeteilt hatte, dazu einfühlsam „Sierra Madre“ erklang, erlebten viele Anwesende Gänsehautgefühle.

Partnerinnen und Partner sowie Fans nahmen dann am 13. August beim kleinen Jahresausflug teil. Die Reisegruppe genoss ein Weißwurstfrühstück auf dem Höchsten, ehe es dann weiter ging über Stein am Rhein zum Rheinfall nach Schaffhausen. Abschluss war dann im Vorseer Stallbesen bei einem schwäbischen Buffet. Mit einem kleinen Standkonzert wurde das fröhliche Zusammensein und die gute Kameradschaft besiegelt.

Am Sonntag, 20 August, war dann ein außergewöhnliches Gastspiel im Center Parcs Allgäu bei Urlau angesagt. Im Biergarten des Freigeländes präsentierten sich die Oldies blasmusikalisch bei schönstem Wetter und sorgten drei Stunden lang für beste Stimmung.

Weitere, viel beachtete Auftritte der Oldies waren und sind jetzt in der Urlaubszeit am 23. August in Weingarten bei einem Serenaden–Konzert und am 27. August im Rahmen des Stadtfestes in Bad Wurzach.