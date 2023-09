Stadt Ravensburg ehrt Rolf Engler

In der Gemeinderatssitzung am 25. September ist Stadtrat Rolf Engler (rechts) für seine 30-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat geehrt wo. Oberbürgermeister Daniel Rapp (links) überreichte ihm eine Ehrenurkunde und ein Ehrenabzeichen des Städtetags Baden-Württemberg. Rolf Engler engagiert sich seit bereits 30 Jahren ehrenamtlich als Stadtrat in der CDU-Fraktion des Ravensburger Gemeinderates. In dieser Zeit war er Mitglied in einer Vielzahl von Ausschüssen und anderen Gremien.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.