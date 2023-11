Stadt bedankt sich für Stadtputzete

Bei schönem Herbstwetter hat in Ravensburg die schon traditionelle Stadtputzete mit 38 Gruppen von örtlichen Vereine, Schulen und Kindergärten stattgefunden. Mit großem Eifer haben 1.350 Personen Grünstreifen, Wege, Waldrandgebiete und Bachläufe von Wildmüll befreit und sich aktiv an einer sauberen Stadt und am Klimaschutz beteiligt. Belohnt werden die Helfenden mit einer Vesperkostenvergütung. Für eingereichte Fotos werden Preise vergeben. Das Siegerfoto (Bild) zeigt Schüler der Gemeinschaftsschule Kuppelnau/St. Christina. Sie erhalten einen Geldpreis von 150 Euro für die Klassenkasse. Foto: Stadt Ravensburg

