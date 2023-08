Staatlich geprüfte Hauswirtschafter feiern Abschluss

Bei einer kleinen Feierstunde haben neun Absolventeninnen und Absolventen des einjährigen berufsbegleitenden Vorbereitungskurses an der Fachschule für Landwirtschaft — Fachrichtung Hauswirtschaft ihre Zeugnisse erhalten. Die Abschlussprüfung markierte den Höhepunkt eines intensiven Ausbildungsjahres.

Die frischgebackenen Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter stehen nun vor vielfältigen beruflichen Möglichkeiten. Ob in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, in der Familienpflege, Seniorenzentren, Tagungshäusern, Gastronomie oder auch in privaten Haushalten — ihre Fachkenntnisse in Haushaltsmanagement, Ernährung, Speisenzubereitung, Hygiene, Reinigung, Textilpflege und hauswirtschaftlicher Betreuung sind gefragt.

Weil das Interesse am diesjährigen Vorbereitungskurs erfreulich groß war, wird die Fachschule für Landwirtschaft im September einen neuen berufsbegleitenden Kurs anbieten. Ein Schultag pro Woche ermöglicht es interessierten Quereinsteigern, die Berufsabschlussprüfung zum staatlich geprüften Hauswirtschafter beziehungsweise zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin im Sommer 2024 zu absolvieren. Das Bildungsangebot richtet sich gezielt an Personen, die in hauswirtschaftlichen Bereichen tätig sind, jedoch noch keinen entsprechenden Berufsabschluss vorweisen können.

Interessierte können sich telefonisch an Monika Wessle unter 07561/9820—6640 oder per Mail an [email protected] wenden. Weitere Informationen und ein Werbefilm sind verfügbar unter www.ernaehrung–oberschwaben.de