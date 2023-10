St. Konrad zu Besuch in Nowy Targ

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Konrad besuchten Anfang Oktober die polnische Partnerschule in Nowy Targ. Nachdem die polnischen Gäste bereits im Mai diesen Jahres Ravensburg erkundeten, stand nun der Gegenbesuch an, der finanziell von der Erasmus-Initiative der Europäischen Union unterstützt wurde. Bei zahlreichen Aktivitäten vor Ort lernten sich die Austauschschüler noch besser kennen und arbeiteten gemeinsam an einem Videoprojekt. Foto: Gymnasium St. Konrad

