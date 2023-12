St. Konrad Schüler mit DELF-Diplom ausgezeichnet

Im vergangenen Schuljahr haben am Kath. Freien Gymnasium St. Konrad nun schon zum dritten Mal DELF intégré-Prüfungen in den zehnten Klassen stattgefunden. Die beiden Französischgruppen von Frau Sylva und Frau Grünbaum haben im März an einer zentralen schriftlichen Prüfung teilgenommen, die eine Klassenarbeit ersetzt. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler hat sich danach außerdem freiwillig zur mündlichen Prüfung angemeldet, um das international anerkannte Sprachdiplom zu erwerben. In jeweils zehnminütigen Einzelprüfungen haben die 21 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Sprechkompetenz bewiesen: Zunächst mussten sie sich ausführlich selbst vorstellen, danach in einem Rollenspiel ihre Fähigkeit beweisen, spontan in einer Alltagssituation zu reagieren, und schließlich ging es im dritten Teil der Prüfung darum, einen Text aus einer Zeitschrift vorzustellen und dazu Stellung zu beziehen. Die Fachschaft Französisch freut sich sehr über die geglückten Prüfungen und gratuliert ganz herzlich zu den nun im Dezember eingetroffenen „Diplômes d‘études en langue francaise Niveau B1“! Félicitations! Nous sommes fières de vous!

