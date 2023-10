SSV Weingarten Schwimmer:innen beeindrucken zum Saisonstart

Am Samstag, 7. Oktober, machte sich die Weingärtner Mannschaft auf den Weg zum 42. Internationalen Ravensburger Sprintpokal. Die Schwimmer:innen zeigten zum Auftakt beeindruckende Leistungen. So konnte Jana Eiberle (2009) mit ihren 50 Metern Freistil in 32,23 Sekunden die Trainer:innen wieder einmal beeindrucken. Besonders erwähnenswert ist auch die Bronzemedaille, die Sebastian Göser (2011) über 50 Meter Rücken in 40,85 Sekunden gewann.

Am Sonntag, 8. Oktober, nahmen die Athleten an den Internationalen Bodenseemeisterschaften IABS in Singen teil und konnten durch die gesammelte Wettkampfpraxis am Samstag ihre Zeiten bestätigen oder sogar toppen. Emma Sawatzki (2010) knackte für sich zum ersten Mal die Sechs-Minuten-Marke über 400 Meter Freistil in 5:58,30. Mit Bronzemedaillen belohnt wurden am Sonntag Kathleen Balle (2010) über 50 Meter Rücken sowie Pia Brugger (2009) über 100 Meter Freistil. Pia Brugger sicherte sich zudem die Silbermedaille über 100 Meter Brust. Leider ohne Medaille, aber dafür mit hervorragenden Zeiten und wertvollen Wettkampferfahrungen, konnten auch Sarah Hess und Steven Volz das Wochenende abschließen.