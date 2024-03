Der Verlag am Sprachheilzentrum Ravensburg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. 1974 hatten zwei Lehrer den kleinen Verlag gegründet, da es nur wenig Therapiematerial für die Arbeit mit Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen gab. Bis heute konzipieren Kolleginnen und Kollegen aller Standorte des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen regelmäßig neue Materialien zur Sprachtherapie und Diagnostik. Der Leitgedanke: Die Sprachtherapie soll abwechslungsreich sein und Freude machen.

1974 gründeten die Sprachheilpädagogen German Frank und Peter Grziwotz-Buck den Verlag. Sie konzipierten das Material, zeichneten es und druckten es an den eigenen Maschinen. Im Jahr 2012 legten die beiden ihren Verlag in die Hände des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen. „Als ich im Hör-Sprachzentrum anfing“, erinnert sich Mona Henle, heutige Leiterin des Verlags am Sprachheilzentrum, „lagerte das Material noch im Keller des Sprachheilzentrums Ravensburg und wenn unser Gesamtprogramm bestellt wurde, war ich erstmal beschäftigt. Ich weiß noch, wie ich bei jeder Bestellung von losen Papierstapeln Seite für Seite einzeln zusammen sortierte.“ Es war also an der Zeit, die Verlagsprodukte zu modernisieren. Und so wurden die Materialien nach und nach digitalisiert, fachlich überarbeitet und erscheinen seither im neuen Layout. Auch ganz neue Produkte wurden entwickelt.

„Der Verlag ist unser Herzensprojekt und wir freuen uns sehr, dass unser Material so gut ankommt. Wir hatten sogar schon Bestellungen aus Japan oder Australien und unsere ‚Märchen zum Erzählen und Spielen‘ haben es tatsächlich mal ins Radio geschafft“, schwärmt Henle. Daran sähe man, wie vielfältig das Material eingesetzt werden kann.

In den vergangenen zwei Jahren hatte Anna Lienemann den Verlag geführt und zu dessen Professionalisierung beigetragen. „Den Onlineshop ins Leben zu rufen, war eine Menge Arbeit, aber sie hat sich auf jeden Fall gelohnt“, so die 28-Jährige.

Für das Jubiläumsjahr haben sich Henle und Lienemann ein paar Aktionen ausgedacht. „Wir möchten gerne auch andere an unserem Jubiläum teilhaben lassen und werden deshalb pro Bestellung einen Euro an die Altshauser Ferienfreizeit spenden. Das ist ein Projekt der Johannes-Ziegler-Stiftung, das Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien eine unbeschwerte Urlaubszeit mit bunten Aktivitäts- und Ausflugsprogramm bietet“, erzählt Henle.