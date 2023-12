Sprach-Kita St. Martin nahm am Bundesweiten Vorlesetag teil

Unter der Initiative von „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutscher Bahn Stiftung fand auch dieses Jahr der Bundesweite Vorlesetag statt. Jedes Jahr im November freuen sich viele Kinder und Erwachsene, gemeinsam ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen.

Als Sprach-Kita war es für uns selbstverständlich, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Die Erzieherinnen des Kindergartens hatten für diesen Tag ein tolles Programm organisiert. So gingen einige Kinder in die Stadtbücherei in Bad Waldsee, um diese zu erkunden, zu schmökern und natürlich auch zum Vorlesen. Im Kindergarten selbst war es möglich, an einer Märchenstunde „Vom Wolf und den sieben Geißlein“ oder beim Kamishibai-Theater „Der Kartoffelkönig“ teilzunehmen. Die Mutter eines Kindergartenkindes und eine Studentin lasen den interessierten Kindern das Buch von der Raupe Nimmersatt in englischer Sprache vor.

Höhepunkt des Vormittags war der Besuch von Oberbürgermeister Matthias Henne, der den neugierigen Kindern Bilderbücher vorlas. Zum Abschluss des gelungenen Vormittags erhielt jedes Kind ein „Kunterbuntes Vorlesebuch“, welches in mehreren Sprachen gelesen werden kann, zur Erinnerung an diesen schönen Vorlesetag!