Sporttag an der Durlesbachschule

Der alljährliche (Winter-)Sporttag stand kürzlich wieder auf dem Programm der Durlesbachschule. Die Kinder hatten die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Angeboten zu wählen: Ein Sporthallenangebot, eine lange Wanderung mit dem Besuch der Aulendorfer Therme, Eislaufen in Ravensburg und erstmalig in diesem Jahr der Besuch der Boulderhalle in Ravensburg. Alle Kinder hatten mächtig viel Spaß an den verschiedenen Bewegungsangeboten des diesjährigen Sporttags und wir freuen schon jetzt auf nächstes Jahr!

