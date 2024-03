Sportlerehrung schließt erfolgreichen Februar ab

Ein Monat, 5 Wettbewerbe im In- und Ausland, 25 Starter vom Eissportclub Ravensburg - 10 Podiumsplätze: die Bilanz des Monates Februar kann sich wirklich sehen lassen.

Unsere jüngsten Teilnehmer starteten am 3. Februar in Ulm beim „Eispokal am Donaubad“. Hier konnten Maja Kelmeter einen ersten Platz in der Kategorie „Parcours Eismäuse“ und Tanja Zirn einen zweiten Platz in der Kategorie „Parcours Standard“ mit nach Hause nehmen.

Am 17.02. fuhren 7 Läuferinnen nach Balingen zum Hermann-Kist Pokal und Hörnle Cup. Eleanora Detling holte sich den Pokal für den 3. Platz im „Parcours Standard“ und Lara Hofgärtner gewann die Kategorie „Adult Gold Damen“.

Almut Gossenberger startete bei zwei Wettbewerben im benachbarten Bayern: beim Fun-Cup in Ottobrunn erreichte sie ebenso wie beim Marktpokal in Holzkirchen den zweiten Platz in der Kategorie „Adult Silver Damen“.

An der Dornbirner Eistrophy, einem internationalen Wettbewerb in Österreich, nahmen 10 Läufer und Läuferinnen des ESCR teil . Hier konnte Felix Schmid den Siegespokal in der Kategorie „Basic Novice Knaben“ gewinnen. In der Kategorie „Advanced Novice Mädchen Jugend 5B“ standen gleich 3 Teilnehmerinnen des ESCR auf dem Treppchen. Alina Rudkovski gewann vor Viktoria Steinke und Leana Matis diese Prüfung.

Zum krönenden Abschluss wurden bei der Sportlerehrung der Stadt Ravensburg 10 Sportler und Sportlerinnen des ESCR für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2023 geehrt. Julia Sauter und Mattis Böhm wurden für ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene ausgezeichnet und gehörten sogar zu den jeweils 3 Nominierten für die Wahl zum Sportler bzw. der Sportlerin des Jahres - eine großartige Anerkennung ihrer Leistungen. Für ihre Erfolge auf Regional- und Landesebene wurden geehrt: Joelle-Sophie Braunagel, Alessandra Kelmeter, Xenia Kelmeter, Sofia Kinast, Maxi Mendel, Alina Rudkovski, Emily Schmidt und Viktoria Steinke.

Der März steht ganz im Zeichen unserer großen Eisrevue: am 16. März um 19:00 Uhr und am 17. März um 11:00 Uhr freuen wir uns, Sie in einem gut zweistündigen Programm mit unserem „Tanz durch die Zeiten“ verzaubern zu können. 127 Mitwirkende zwischen 4 und 60 Jahren nehmen Sie mit auf die Reise von der Entstehung der Erde bis zur Moderne. Karten sind erhältlich bei reservix sowie über die Südfinder Tickethotline und bei der Tourist Information Ravensburg.