Sport verbindet Menschen!

Am 26. Januar 2024 war es endlich soweit. Beim Spiel der Ravensburg Towerstars gegen die Eispiraten aus Crimmitschau fand in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Ravensburg e.V. der erste Inklusionsspieltag statt. Überwiegend Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Lebenshilfe Ravensburg hatten an diesem besonderen Tag die Möglichkeit hinter die Kulissen zu blicken und mitzuhelfen. Der Start des Inklusionsspieltags war bereits um 15 Uhr, als der erste Teilnehmer die Eishalle betrat und gemeinsam mit den Betreuern der Ravensburg Towerstars die Kabine für die Spieler herrichten durfte. Vor dem Spiel durften dann alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Vorbesprechung dabei sein, bevor es an die verschiedenen Stationen ging. Ob bei der Übertragung des Spiels auf SpradeTV, beim Puckeinwurf, am Fanstand, beim Assistenten der Geschäftsführung, beim Social-Media-Team und auch bei der Mithilfe auf der Strafbank - alle hatten einen Riesenspaß und waren glücklich diese besonderen Erfahrungen zu machen. So auch die Wahrnehmung von David Keckeis, Assistent der Geschäftsführung der Ravensburg Towerstars. „Wir freuen uns sehr, dass der Inklusionsspieltag auf so viel positive Resonanz gestoßen ist. Ich denke wir konnten im Rahmen eines Heimspieltages, dieses wichtige gesellschaftliche Thema unseren Zuschauern nochmal näherbringen. Zudem war es sehr schön die Freude und Emotionen unserer Gäste hinter den Kulissen mitzuerleben. Alles in Allem ist der Inklusionsspieltag in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Ravensburg rundum gelungen. In diesem Zuge wollen wir uns bei der Lebenshilfe Ravensburg für die Mitorganisation dieses tollen Spieltages bedanken.“ Neben den tollen Aktionen gab es auch einen Stand, an dem es Infos rund um das Thema Inklusion gab. Sabrina Kupka sprach bei einem Interview in der Drittelpause über ihre Aufgaben als Kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung und die Bedeutung von Inklusion. „Durch den Inklusionsspieltag der Ravensburg Towerstars wurde vielen Menschen mit Behinderungen aus dem Landkreis Ravensburg eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Es zeigte wieder, wie sehr Sport Menschen verbinden kann.“, so Anna Engelberg von der Lebenshilfe Ravensburg.

