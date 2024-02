Spendenübergabe vom Mahnfeuer an fiB e. V.

Nach den bundesweiten Protesten der Bauern ab 8. Januar fanden in unserer Region mehrere Mahnfeuer statt, die von den Bauern organisiert wurden. Am Samstag, 13. Januar wurde an der B 30 in Englerts ein solches Mahnfeuer entzündet, organisiert und koordiniert von Familie Bertsch Mattenhaus und Familie Laub aus Englerts. Mehr als 250 Personen zeigten Solidarität mit der aktuellen Unzufriedenheit der Bauern und Unternehmer aus der Umgebung, die sich mit über 100 Schlepper und etwa 15 Lastwagen entlang der Bundesstraße auf dem Acker der Familie Stützle aufstellten. Die Firma Sigg-Service sorgte dafür, dass das Holz für das Mahnfeuer nicht ausging.

An diesem kalten Winterabend freuten sich die Teilnehmer und Besucher über heißen Punsch und gute Verpflegung. Diese wurde u. a. von der Metzgerei Frank und Bäckerei Gueter gespendet und von den Familien Adrian Riek und Rainer Schowald als Grillsteak und Grillwurst kostenlos verteilt. Durch die großzügigen Spenden für das Essen kamen 600 Euro zusammen, die an den sozialen Verein fiB e. V. in Biberach gespendet wurden.

fiB steht für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit. Dieser Verein bietet umfangreiche Angebote für Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeit und Kultur, zum Beispiel Aktivtage in der Natur, Besuch eines Freizeitparks, Städtereisen und andere, alles zur Entlastung der pflegenden Familienangehörigen.

Ein Dankeschön an alle Mitwirkenden und großzügigen Spendern.