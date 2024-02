Spenden für schwerkranke Kinder

„Ich bin echt sprachlos - vielen, vielen Dank an euch alle, das Geld kommt direkt bei den Kindern an“ - mit diesen Worten bedankte sich Beatrix Pleli im Namen tumor- und leukämiekranker Kinder Ulm bei den Musikern der Band „Lulu und die nassen Kätzchen“.

„Lulu und die nassen Kätzchen“, das sind musikalische Kumpels des Gaisbeurer Tennisclubs, Abteilung Herren 40. Die Idee zur Männerband entstand in der Coronazeit. Ein Musikinstrument hat zu dieser Zeit noch keiner der gestandenen Sportler gespielt - vereint hat sie aber der Spaß und die Freude an Musik. So entschlossen sie sich dazu, dass jeder ein Instrument erlernt und gemeinsam eine Band zu gründen - wie sie auf den außergewöhnlichen Namen „Lulu und die nassen Kätzchen“ kamen verrieten sie beim Fototermin vergangene Woche im Zimmer des Oberbürgermeisters „noch“ nicht.

Dafür aber hatten sie einen Scheck in Höhe von 1008 Euro mitgebracht. Das Geld war beim „Christbaumloben“ zusammengekommen. Die „Jungs“ gaben bei insgesamt vier Familien, die Freunde dazu eingeladen hatten, je ein „Wohnzimmerkonzert“. Die begeisterten Zuhörer bedankten sich mit Spenden für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm für die musikalische Unterhaltung. „Wir waren selber völlig überrascht, dass so viel Geld zusammengekommen ist. Das wollen wir beim nächsten Weihnachtsfest wieder so machen, die Familien haben schon zugesagt und vielleicht kommen noch weitere hinzu“, freut sich Stefan Scheiter. Die Idee für die Kinder zu spenden stammt von Oberbürgermeister Matthias Henne, dem die Unterstützung des Fördervereins und damit der Kinder und deren Eltern eine Herzensangelegenheit ist.

Mit dem Geld können zum Beispiel Spielsachen angeschafft und Herzenswünsche erfüllt sowie zusätzliche Therapien ermöglicht werden, auch die Elternhäuser können mit den Spenden unterstützt werden.

Wer den Förderkreis und damit die erkrankten Kinder ebenfalls unterstützen möchte, kann sich an Rebecca Balsano unter Tel. 0152/27706106; Mail: [email protected] oder an ihre Mutter, Beatrix Pleli, Tel. 0176/96574062; Mail: [email protected] wenden.