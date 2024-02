Spende über 1100 Euro für Musikverein Schlier-Ankenreute

Die KAB/VKL-Gruppe Unterankenreute (Kath. Arbeitnehmer-Bewegung/Kath. Landvolk) hatte satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung am 26. Februar eingeladen. Vorstand Robert Bierenstiel konnte zahlreiche Mitglieder und Gäste im Pfarrsaal in Unterankenreute begrüßen. Nach der Totenehrung berichtete Bierenstiel über die Aktivitäten und Tätigkeiten von KAB und VKL auf Landes- und Bundesebene. Beim Rückblick konnten die Besucher sich anhand der gezeigten Bilder noch einmal an Veranstaltungen des letzten Jahres erinnern.

Für 25 jährige Mitgliedschaft wurden Gebhard Kaplan, Lorenz Sticher und Bruno Waldinger mit Urkunde und Ehrennadel und einem Weinpräsent geehrt. Einen Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro für den Umbau ihres neuen Probelokals konnten Constanze Faißt und Benjamin Hezinger (Vorstand des Musikvereins Schlier-Ankenreute) aus der Nikolausaktion entgegennehmen. Den Kassenbericht trug Bruno Waldinger vor und Kassenprüfer Walter Appenmaier bestätigte ihm eine korrekte und übersichtliche Kassenführung.

Frau Zinnäcker, in Vertretung von Frau Bürgermeisterin Liebmann, wies auf die Aktivitäten der Ortsgruppe hin. Es ist beeindruckend, dass für Jung und Alt etwas geboten wird. Neben Andachten und Meditationen wird das soziale Miteinander gefördert. Es werden Vorträge und Ausflüge angeboten, zu denen jeder herzlich willkommen ist. Mit dem Verkauf der Osterkerzen und der Aktion Minibrot werden Projekte in Uganda und Argentinien unterstützt. Für Kinder wird im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde der Besuch der Kletterhalle angeboten. Oder, was wäre der Nikolausabend ohne den Besuch des Nikolauses mit seinem Knecht Ruprecht.

Frau Beatrix Zinnäcker nahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor und leitete die Wahl des ersten Vorsitzenden. Robert Bierenstiel wurde einstimmig wiedergewählt. Er leitete die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder:

Kassier und Schriftführer: Bruno Waldinger; Beisitzer: Antonia Rist, Walter Appenmaier, Guido Deuringer, Martin Gaißmaier und Reinhard Gessler; Kassenprüfer: Walter Appenmaier.

Nach der Pause stellte Bierenstiel das neue Jahresprogramm vor. Dieses liegt auch in den Kirchen von Schlier und Unterankenreute aus. Vorstand Bierenstiel bedankte sich für die Aufmerksamkeit der Besucher und diese ließen bei netten Gesprächen den Abend ausklingen.