Spende über 1000 Euro von Arslan’s Lebensmittel

Am Sonntag, 2. Juli, war das Sozialsponsoring Ravensburg bei den Garten- und Blumenfreunden Ravensburg Sonnenbüchel zum jährlichen Sommerfest eingeladen. Über 200 Besucher und Besucherinnen freuten sich bei gutem Wetter über leckeres Essen und ein schönes Programm.

Ein großer Dank geht an Arslan’s Lebensmittel für die Spende des Tagesgewinns von 1000 Euro an den Förderverein des Sozialsponsorings Ravensburg. Auch sein Team zeigte durch seine ehrenamtliche Arbeit beim Sommerfest großen Einsatz und vergrößert durch den Gehaltsverzicht die Spende. Wir sagen Danke!

Das Sozialsponsoring beteiligte sich am Sommerfest mit dem Verkauf des Sozialsponsoring Kaffees von WeltPartner. Der Kaffee kann unter anderem bei Arslan’s Lebensmittel und im Weltladen Ravensburg erworben werden. Ein Euro des Erlöses pro verkauften 500 Gramm gehen an das Sozialsponsoring.

Das Sozialsponsoring Ravensburg ist ein Zusammenschluss aus sechs gemeinnützigen Vereinen: Pro Familia Ravensburg, Frauen und Kinder in Not, Brennessel, Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg, Lebenshilfe Ravensburg, Ambulante Hospizgruppe Ravensburg. Eingeworbene Spenden und Sponsoringbeiträge werden zu gleichen Teilen unter den Vereinen verteilt und sichern ihre Soziale Arbeit in unserer Region.

Wir bedanken uns bei Arslan’s Lebensmittel, den Garten- und Blumenfreunden sowie bei allen Gästen.