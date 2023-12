Spende für SZ Nothilfe

Die Volksbank Ulm-Biberach eG am Marienplatz in Ravensburg gehört seit Jahrzehnten zu den Unterstützern der SZ-Nothilfe. Dieses Jahr überraschte Berthold Hirschmann, Direktor der Bank in Ravensburg (links im Bild) den am Stand auf dem Christkindlesmarkt tätigen Vorstand und Schatzmeister Karl-Josef Gelder (rechts im Bild) mit einer Geld- und Sachspende in Höhe von 1.500 Euro. Der seit 27 Jahre bestehende Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden von Firmen und Privatpersonen und unterstützt mit über 120.000 Euro jährlich in rd. 300 Fällen hilfsbedürftige Personen im Landkreis Ravensburg. Foto: SZ Nothilfe

