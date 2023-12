Spende ermöglicht tierische Ferien für Grundschüler

Was essen eigentlich Alpakas? Wie fühlt es sich an, auf einem Trampeltier zu sitzen? Warum kann ein Hund Schafe hüten? Diese und viele weitere spannende Fragen erkunden Grundschulkinder während einer intensiven Ferienwoche mit vielfältigen Tieren und in der Natur auf dem Millershof in Ravensburg.

Dank einer großzügigen Spende der Fortytwo-N.AG in Höhe von 3500 Euro ermöglicht die Sonja Reischmann Stiftung zehn Kindern die Teilnahme an einer dieser aufregenden Ferienwochen.

Der Ansatz der tiergestützten Pädagogik bietet den Kindern die perfekte Kombination aus „einfach nur Kind sein dürfen“ und der Begegnung mit den Tieren. In diesem Umfeld wird nicht nur ihre Neugierde geweckt, sondern auch ihr Selbstvertrauen gestärkt und Achtsamkeit spielerisch erlernt.

Seit 2019 besteht eine erfolgreiche Kooperation zwischen zwei Ravensburger Grundschulen, „Millers Landleben“ und der Stiftung, um dieses besondere Ferienangebot möglich zu machen.