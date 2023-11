SPD Ravensburg schaut bei Munzinger hinter die Kulissen

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Hinter die Kulissen geschaut“ hat die SPD Ravensburg die Munzinger-Archiv GmbH in Oberzell besucht. Hier haben sich die Sozialdemokraten aus Ravensburg über die Geschichte des Unternehmens sowie aktuelle Entwicklungen informiert.

Das Familienunternehmen Munzinger wurde vor mehr als 100 Jahren als Archivdienst für publizistische Arbeit gegründet und versorgt Medien, Bibliotheken, Firmen und Institutionen mit verlässlichen Informationen. Seit Verfügbarkeit der eigenen Internet-Plattform hat sich Munzinger zudem für die Inhalte von anderen Verlagen und Online-Anbietern geöffnet und versammelt auf seiner Plattform inzwischen viele Werke, Datenbanken und Portale.

Erni Munzinger, SPD-Stadträtin und Prokuristin der Munzinger-Archiv GmbH: „Den Einstieg in das digitale Zeitalter haben wir schon 1982 als eines der ersten Verlagsunternehmen mit einer elektronischen Publikation gemacht. Bereits seit 1997 bieten wir unsere Informationen auf Munzinger Online auch im Internet an. Dank einer Vielzahl von Kooperationen konnten wir unser Informationsangebot zudem stetig erweitern. Alle eigenen und in Lizenz publizierten Wissensdatenbanken stehen unseren Kunden seit 2022 auf der komplett neu entwickelten Plattform Munzinger Online 4.0 zur Verfügung.“

Ziel der Veranstaltungsreihe „Hinter die Kulissen geschaut“ ist es, Informationen zu und Einblicke in Ravensburger Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen zu erlangen als Grundlage für die Arbeit der SPD Ravensburg.

Gerd Gunßer, Co-Vorsitzender der SPD Ravensburg nach dem Besuch: „Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, wenn man auf geprüfte und fundierte Daten bei Diskussionen mit seinen Mitmenschen und bei seinen persönlichen Entscheidungen zurückgreifen kann.“