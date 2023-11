SPD Ravensburg hat drei langjährige Mitglieder geehrt

Die SPD Ravensburg hat am vergangenen Sonntag 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Stadträtin Erni Munzinger und Paul Frank wurden jeweils für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft hat Stadtrat Hans-Dieter Schäfer erhalten. Die Co-Vorsitzende der Ravensburger SPD und Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Heike Engelhardt dankte Schäfer für sein langjähriges Engagement für die SPD zunächst im Kreistag und aktuell im Gemeinderat. Er habe sich immer für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt und stand der Sozialdemokratie immer zur Seite.

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr hob der Co-Vorsitzende der SPD Ravensburg, Gerd Gunßer, vor ca. 25 anwesenden Gästen hervor, dass die Planungen für die Kommunalwahlen bereits einen großen Stellenwert in der Arbeit der SPD vor Ort eingenommen haben. „Zentral für uns war die politische Arbeit für die Ravensburger. Deshalb haben wir mit der Reihe „Hinter die Kulissen“ ein neues Veranstaltungsformat gestartet, mit dem wir mehr Einblicke in Ravensburger Unternehmen und Institutionen erlangen wollen“, so Gunßer. Im Gemeinderat hat es bei den Sozialdemokraten in diesem Jahr eine personelle Änderung gegeben. Die SPD Ravensburg bedankt sich bei Frank Walser für sein jahrzehntelanges Engagement im Gemeinderat. „Ich freue mich, dass ich mich zukünftig für die Interessen der Ravensburger im Gemeinderat einsetzten darf“, so die neue Stadträtin der SPD, Erni Munzinger.

Im kommenden Jahr liegt der Fokus für die SPD Ravensburg auf den Kommunalwahlen. „Unser Ziel muss sein, dass zukünftig mehr junge Menschen in den kommunalen Gremien vertreten sind,“ so Paul Frank, Mitglied im SPD-Kreisvorstand und junger Arzt aus Ravensburg. Dafür stelle sich die SPD Ravensburg aktuell auf, um eine diverse Liste präsentieren zu können, die das Ravensburger Stadtbild abbilde. „Daneben ist es uns wichtig, ein Programm zu formulieren, dass die ganze Stadt im Blick hat“, sagt die Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Heike Engelhardt.

In ihrem Bericht aus Berlin blickt als SPD-BundestagsabgeBundestagsabgeordnete Heike Engelhardt auf das vergangene Jahr zurück. „Persönlich freue ich mich, dass es mir gelungen ist, eine Reform des § 64 StGB auf den Weg zu bringen. Das hat der Deutsche Bundestag im Mai beschlossen und mittlerweile ist die Reform auch in Kraft getreten“, freut sich Engelhardt.