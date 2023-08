Sommerturnen SV Oberzell

Ende Juli fand bei strahlendem Sonnenschein das gemeinsame Kinderturnen des Sportverein Oberzell statt. Zum letzten Mal vor den Sommerferien war draußen auf dem Blauen Platz einiges vorbereitet. Circa 40 Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren erfreuten sich mit ihren Eltern an vielen Stationen: von Pedalo Fahren über Dosenwerfen, Hüpfen und Balancieren sowie Schweifbälle Basteln. Passend zu den warmen Temperaturen gab es auch Abkühlung mit Wasser. So konnten sich alle bei der Wasserrutsche austoben, im Plantschbecken baden sowie Enten oder Bälle angeln. Groß und Klein hatten viel Spaß und beim Kinder–Yoga und beim Schwungtuch waren alle mit vollem Eifer dabei. Am Ende bekam jedes Kind für das fleißige Mitturnen während des Jahres eine kleine Überraschung. Auch hieß es Abschied Nehmen von einigen Kindern, die nach den Sommerferien in die große Gruppe wechseln beziehungsweise mit sieben Jahren mit dem Turnen aufhören.

Es war ein gelungener Abschluss vor den Sommerferien und eine tolle Abwechslung zum üblichen Turnen, das jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr in der Schussentalhalle beziehungsweise in der kleinen Halle in der Schule stattfindet. Jetzt heißt es erst einmal Pause und ab dem 21. September wird wieder fleißig weiter geturnt.

In eigener Sache: Aktuell können wir leider nicht allen Kindern einen Platz beim Eltern–Kindturnen (für Kinder zwischen zwei und vier Jahren) oder in der Kinderturngruppe (für Kinder zwischen vier und sieben Jahren) anbieten. Unsere Warteliste ist lang. Wir möchten das Angebot erweitern und suchen daher ab sofort weitere Übungsleiter/innen für unsere Kinderturngruppe (vier bis sieben Jahre).

Wer am Turnen mit Kindern interessiert ist und mindestens 18 Jahre alt ist, darf sich gerne an uns wenden. Wir brauchen Unterstützung beim Auf– und Abbau der Geräte und bei der Betreuung während der Stunde. Vorkenntnisse im Turnen mit Kinder sind toll, aber nicht nötig. Strahlende Kinderaugen und jede Menge Spaß sind garantiert. Mehr Infos finden Sie unter unserer Webseite.