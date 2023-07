Sommerkonzert Love Songs

Unter dem Motto LOVE SONGS stand im Juli das diesjährige traditionelle Sommerkonzert der Mädchenkantorei und Chorknaben Wolpertswende–Mochenwangen. Bei sommerlichen Temperaturen konnten die Sängerinnen und Sänger mit ihren Chorleitern Kuni Schmid und Hans Georg Hinderberger in der Alten Kirche in Mochenwangen stolz präsentieren, womit sie sich in den letzten Probewochen beschäftigt haben.

Abwechselnd beeindruckten die beiden Gruppen Junge Kantorei und Hauptchor das Publikum mit ihren ganz individuellen Gestaltungen klassischer Liebeslieder wie „Kann es wirklich Liebe sein“ aus dem Musical König der Löwen oder „My heart will go on“, bekannt als Filmsong von Titanic. Auch die Darbietung unbekannterer Stücke aus verschiedenen Jahrhunderten versetzte die Zuhörerinnen und Zuhörer in Staunen, was sie den Sängerinnen und Sängern mit tosendem Applaus bewiesen haben. Highlights des Konzerts waren die solistischen Gesangseinlagen von Fabian Bußmann, Anna–Sophie Miller und Finja Rudolph, die ihre Stimme durch wöchentliche Stimmbildung bei Leila Trenkmann besonders fördern.

Im Anschluss an das Konzert versammelten sich alle draußen und genossen die kulinarischen Köstlichkeiten, die von den Sängerinnen und Sängern vorbereitet wurden. Die netten Gespräche dabei waren ein schöner Ausklang für das gelungene Konzert, das sicherlich Vorfreude auf die kommende, sonnige Zeit bei allen geweckt hat.

Die Einnahmen aus dem Konzert sind für die Chorfahrt bestimmt, die der Chor zum Jahresende machen will. Über Silvester findet in Rom unter dem Motto „Et in terra pax“ das internationale Chorfestival des Verbandes Pueri Cantores statt, dessen Mitglied die Mädchenkantorei und Chorknaben seit vielen Jahren sind. An diesem Chortreffen werden katholische Jugendchöre aus der ganzen Welt teilnehmen und sich bei Gottesdiensten und Friedensgebeten begegnen. Ein Höhepunkt wird der Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus sein.

Die Junge Kantorei und der Hauptchor bedanken sich ganz herzlich bei allen Zuhörern und allen Mitwirkenden, die zum tollen Gelingen des Sommerkonzerts beigetragen haben und wünschen allen eine schöne Sommerzeit!