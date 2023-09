Sommerfest im Hirschgraben

Bei angenehmen Temperaturen feierte der Seniorentreff Ravensburg am letzten Freitag im Juli im Garten Hirschgraben 7 das diesjährige Sommerfest. Fleißige Helfer hatten schon am Vormittag genügend Tische und Stühle aufgestellt, die bis auf den letzten Platz alle belegt waren. Punkt 14 Uhr eröffnete Herr Stein mit seinem Chor den Nachmittag und der Vorstandsvorsitzende Jürgen Lackmann begrüßte die Gäste sowie Herrn Stefan Goller–Martin als Vertreter der Stadt Ravensburg. Dieser entbot ein Grußwort. Margarete Zinser führte zugewandt durch den gesamten Mittag; das Duo „Da Capo“ spielte in bewährter Manier zu Unterhaltung und Tanz auf. Wolfgang Engelberger — wer kennt ihn nicht — klärte über das zurzeit überall diskutierte Thema „Gendern“ auf. Seine Beispiele fand er in den Märchen der Gebrüder Grimm: Angefangen bei Dornröschen, Schneewittchen und vielen anderen bekannten Geschichten, außerdem beim Rumpelstilzchen. Die Zuhörer amüsierten sich köstlich. Erlebnistanzrunden, arrangiert von Frau Sander, bereicherten das Programm eindrucksvoll. Im Büro wurde das neue Programm ab September bis Jahresende verteilt. Der Nachmittag neigte sich langsam dem Ende zu, das Kuchenbuffet war komplett geleert, und auch der Grill — traditionell in den professionellen Händen von Familie Unger — hatte nichts mehr zu bieten. Mit einem Kanon, bei dem alle Gäste mitsangen, wurde das Sommerfest 2023 beendet. Jürgen Lackmann bedankte sich bei allen Helfern. Ganz Gentleman, überreichte er allen Helferinnen und Helfern galant eine Rose. Pünktlich zum Abbau setzte der Regen ein. Aber das war uns allen dann egal.

