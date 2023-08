Sommerfest bei der Stiftung Bruderhaus Ravensburg

Traditionell am Samstag zum „Rutenvergraben“ wird auch im Garten des Bruderhauses, mitten im Herzen von Ravensburg, das jährliche Sommerfest gefeiert. Nach einem kleineren „Festle“ im Vorjahr kamen heuer wieder in großer Zahl Menschen, die auf irgendeine Weise mit den Einrichtungen der Stiftung Bruderhaus verbunden sind. Hauptpersonen sind natürlich diejenigen, die bei uns in den Pflegeeinrichtungen oder den Wohnanlagen betreut werden, Kundinnen und Kunden des ambulanten Pflegedienstes, der Tagespflege in Grünkraut, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Angehörige, Nachbarn und viele mehr.

Simon Blümcke, erster Bürgermeister und stellvertretender Vorstand des Stiftungsrats, sein Amtsvorgänger Hans Georg Kraus, Stiftungsräte und Vertreter des Fördervereins ergriffen die Gelegenheit zu einem gemütlichen Hock und Gesprächen außerhalb des politischen Alltags. Doch was wäre ein Fest ohne die ehrenamtlichen Helfer, die den Service, Essensausgabe und Getränkestand übernehmen. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Daher gilt ihnen an dieser Stelle ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für den Einsatz und die jahrelange Treue zu unserer Stiftung Bruderhaus!

Besonders gespannt waren viele jedoch auf ein Kennenlernen mit dem neuen Einrichtungsleiter Michael Abler, der im April diese Aufgabe übernommen hat. In seinen Grußworten gab er neben dem Dank an das Ehrenamt und die Mitarbeiterschaft auch Ausblicke auf die pflegepolitische Zukunft. Damit jedoch der gemütliche Teil nicht zu kurz kam, sorgten die „Bluesmops“ für musikalische Unterhaltung, ehemalige Zivildienstleistende für ordentlich gezapftes Bier, das Küchenteam für super leckere Salate sowie herzhaftes Grillgut und der „Ravensburger Wettergott“ für ein halbwegs gutes Festwetter. Und nachdem das prächtige Festzelt schon mal im Garten stand, wurde es am Montag noch für ein kleines Mitarbeiterfest genutzt. Schee war’s und nach dem Fest ist bekanntlich vor dem Fest, also merken Sie sich den Termin schon mal für 2024 vor und feiern Sie mit uns!