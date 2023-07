Sommerfest bei den Sailors aus dem Oberland

Am 29. Juli war es wiedermal soweit. Der Marinechor Aulendorf feierte sein Sommerfest. Lange Jahre waren wir direkt an der Schussen in „Angeles Krautland“. Da aber die Mücken in den feuchten Moorwiesen immer mehr zur Plage wurden, und da auch das eine oder andere Fest verregnet war, wollten wir dieses Jahr was Neues wagen. Eingeladen hatte unser Chormitglied Axel Laue und seine Frau Geli. Der umgebaute Bauernhof in Steinenbach mit Partystall und Wintergarten war wie gemacht für unsere Fete. Wo früher Kühe mit ihren Kälbern standen und sogar noch mehrere Schweine grunzten, saßen nun die Sailors nebst Frauen und gut zwei Dutzend weitere Gäste im heimeligen Gemäuer.

Bei Kaffee und Zopfbrot mit Butter und Marmelade, natürlich selbst gebacken von Manfred Zoll, entstand auch gleich eine entspannte Atmosphäre. Anschließend heizte unser Smutje Peter Roth alsbald seine Bräter an. Zuvor hatte der Chor sich mit einigen Shantys warm gesungen. Mehrere altbekannte Seemannslieder und auch moderne Songs animierten die anderen Gäste begeistert mitzusingen. Mittlerweile waren die Steaks und Bratwürste knusprig gebraten und die meisten Gäste bedienten sich schon mal an den Salaten und an den pikanten Soßen. Ein Marinesprichwort lautet: Ein guter Smutje ist schon mal das halbe Fest. Später am Abend spielte ein Gast noch ein Ständchen auf seinem Dudelsack.

Mit unterhaltsamen Gesprächen und Diskussionen über die Tische hinweg und reichlich gesättigt endete dann auch dieses Sommerfest.