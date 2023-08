Es ist schon fast Tradition, dass die Ravensburger Genossenschaft für Jung und Alt ihr Sommerfest auf dem Schuhmacherhof, dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, abhalten darf. Geschäftsführer Manfred Büchele hat es freundlicherweise möglich gemacht, dass der nun sich im Ruhestand befindliche ehemalige Mitarbeiter Josef Streif, selbst Mitglied der Genossenschaft, Interessantes zum regionalen Obstbau erklären konnte. Bei Kaffee und Kuchen erfuhren die zahlreich zum Sommerfest erschienenen Gäste Informationen und Details zu heimischen Obstsorten.

Gegen Spätnachmittag durften die Gäste noch Gegrilltes und leckere Salate genießen. Auch für kühle Getränke wurde gesorgt. Feste wie dieses aber auch Ausflüge sorgen dafür, dass sich die Vereinsmitglieder besser kennen. Das gegenseitige Kennenlernen ist ein zentraler Punkt der Vereinsphilosophie, deren Grundgedanke die gegenseitige Hilfeleistung im System „Zeit gegen Zeit“ ist. Dass dies an diesem Samstagnachmittag wieder einmal gelungen ist, zeigten die zufriedenen Gesichter der geladenen Gäste. Näheres über die Genossenschaft erfährt man im Genossenschaftsbüro in der Untere Breite Straße 51 in Ravensburg. Telelefon: 0751—352 5325.