Sommer–Sonne–Steege und mehr

Bestes Sommerwetter erwischten die Steegefreunde für die Versammlung am 9. September. Entsprechend gut gefüllt war die Terrasse vor dem Pavillon. Hardy Sczech hatte für den Verein leider zwei verstorbene Mitglieder zu beklagen. Er bat im ehrenden Gedenken an Erich Bitzer und Barbara Schlegel die Versammlung um eine stehende Schweigeminute.

Einige Veranstaltungen konnte man auf die Fahne schreiben. Bei den Adventstagen bekam der Verein von der Stadtverwaltung die Möglichkeit, Jahreskarten zu verkaufen. Diese Aktion spülte rund 900.00 Euro in die Vereinskasse. 1200 Gäste sorgten beim Familientag im Mai für hervorragende Stimmung bei Bevölkerung und Verein. Dieses Konzept soll auch in den kommenden Jahren wieder dazu beitragen, Gäste und Mitglieder für das Freibad zu begeistern. Ebenfalls einen sonnenreichen Vormittag erwischten die Organisatoren beim Weißwurst–Frühschoppen mit dem Musikverein Tannhausen. Der Dank der Vorstandschaft galt dem MV Tannhausen für ihre schwungvolle Unterhaltung. Auch das Quigong–Angebot am Steege findet großen Anklang und soll auch zukünftig angeboten werden.

Es wurde jedoch nicht nur Geld verdient, sondern auch investiert. 2022 in ein größeres Projekt, den Umbau der Theke im Pavillon. Für die Umsetzung konnte der Verein die Firma Mayer aus Ebersbach gewinnen. Ein großer Dank und Applaus wurde in den Nachbarort geschickt, denn Markus Mayer und sein Team erwiesen sich als mehr als großzügige Unterstützer der Steegefreunde. Die restlichen Berichte der Vorstände brachten die Mitglieder auf den aktuellen und positiven Stand der Dinge und Bürgermeister Burth bat, sowohl als Kassenprüfer als auch als Abstimmungsleiter, um Entlastung. Beides erfolgte Einstimmig. Auch er bestand darauf, lobende Worte gegenüber allen Helfern auszusprechen und auch sein Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2024 und die Veranstaltungen zum hundertjährigen Bestehen des Freibades machten Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Stadtverwaltung.

Zum Abschluss der Sitzung galt, unter dem Applaus der Anwesenden, ein ganz besonderer Dank an Bademeister Dieter Eisele. Sowohl Burth, als auch Sczech hoben das seinesgleichen suchende Engagement für den Steege hervor. Albert Bücheler ( Alberto) und Nikolai Huchler (Nice) sorgten im Anschluss an die Versammlung für Unterhaltung der ganz besonderen Art. Besonders gut kamen ihre eigenen Songs an.