Am vergangenen Freitag fand zum ersten Mal die von den Französischgruppen der neunten Klassen organisierte „Soirée festive“ am Gymnasium St. Konrad statt. Eingeladen waren die Französischklassen der Stufe 8 bis 10 sowie alle frankophilen Lehrkräfte, die Zeit und Lust auf einen französischen Abend hatten. Ein buntes Programm bestehend aus einem (naturellement alkoholfreien) Apéritif, einem von den SchülerInnen bereitgestellten Buffet mit selbstgemachten Hors d’œuvres, einer Fotobox sowie einer Modenschau der Gäste, die von der Jury für ihr elegantes bzw. originelles Outfit nominiert worden sind, sorgten für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. Am Ende des Finales konnten sich die Gewinnerin und der Gewinner des Kostümwettbewerbs über je einen Kinogutschein für die Ravensburger Kinos freuen. Mit Kultur, Mode, Sprache, Humor, Leckerbissen und Musik à la française sorgte der „Soirée festive“ für typisch französisches Flair. Un vrai plaisir!

