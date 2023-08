So viele Besucher wie noch nie

„So viele Besucher hatten wir noch nie“, sagte Martin Oswald, Kunstprofessor der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH), als sich in der letzten Juliwoche schon vor Ausstellungsbeginn die Gänge im Schlossbau füllten. Junge und ältere Gäste — darunter Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und Mitstudierende — kamen, um sich künstlerische Abschlussarbeiten von Studierenden des Faches Kunst anzuschauen. „Ich habe schon frühere studentische Kunstausstellungen besucht. Die waren alle prima, aber diese hier toppt in ihrer Vielfalt alles“, meinte ein Besucher anerkennend.

„Wir hatten auch noch nie so viele Ausstellende“, sagte Professor Oswald. Jede der von ihm namentlich genannten 21 Kunststudentinnen erhielt großen Applaus. „Wenn Sie diese Ausstellung anschauen, wissen Sie, was Kunst in ihrer ganzen Vielfalt bedeutet“, so der Kunstprofessor. Gleichwohl gab er zu bedenken, dass die PH keine Kunstakademie sei. Die in der Ausstellung gezeigten Werke seien Ergebnisse aus oder zu Seminaren, in denen die angehenden Lehrkräfte unterschiedliche Verfahrenstechniken, die Vielfalt an Materialien sowie verschiedene Sichtweisen von Kunst kennengelernt und angewandt hätten.

Ziel aller Lehrenden im Fach Kunst sei es, die angehenden Lehrkräfte darin zu befähigen, ihre Begeisterung für Kunst im Unterricht weiterzugeben sowie die Schüler in den nicht selten sehr heterogenen Klassen für Kunst empfänglich zu machen und zu begeistern. „Ich bin überzeugt, Sie schaffen das“, lobte er das Engagement der Studierenden, die mit Ideenreichtum, Experimentierfreude und Kreativität die Aufgabenstellungen angegangen seien und eigene Impulse gesetzt hätten.

Annemarie Schmitt und Chiara Schlosser als Vertreterinnen der Fachschaft Kunst bedankten sich mit Geschenk und Blumenstrauß bei Professor Oswald und Kunstprofessorin Margarete Dieck für deren anhaltende Motivation, Impulsgebung, Wissens– und Erfahrungsweitergabe sowie große Unterstützung für die Kunststudierenden.