Skifreizeit Laterns der Gemeinschaftsschule Ravensburg

Endlich war es soweit: vom 12. bis 14. März fuhren wir mit insgesamt 28 Schüler:innen und fünf Begleitpersonen: Frau Hummel, Herr Kühn, Herr Launer, Herr Pechan und Frau Reutter, nach Laterns zum Skifahren. Die Schülergruppe war insgesamt sehr heterogen, denn es waren Schüler:innen aus den Stufen 5-9 sowie aus zwei verschiedenen Schulen (GMS und KBZO) mit dabei. Übernachtet wurde in einer urigen Selbstversorgerhütte, die wir auch selbst mit Holzöfen heizen mussten.

Bereits nach der Ankunft am ersten Tag ging es mit Sessellift los auf die Piste.

Trotz Schneefalls und Regens waren alle Schüler:innen motiviert und begeistert dabei. Besonders die 16 Anfänger:innen, die größtenteils zum ersten Mal in ihrem Leben auf Ski standen und in den Bergen waren, machten riesige Fortschritte. Am Donnerstag belohnte uns der Wettergott mit Sonne pur und strahlend blauem Himmel. Fast alle Anfänger schafften den Sprung weg vom Übungshang auf die „große“ Piste. Es war großartig zu sehen, wie sie sich auf den normalen Pisten vom Gipfel bis zur Mittelstation kämpften. Doch auch die fortgeschrittenen Skifahrer kamen auf ihre Kosten und machten in Kleingruppen mit ihren Betreuern die Hänge unsicher.

Neben dem Pistenspaß gab es aber auch zahlreiche gemeinsame Aufgaben zu verrichten: Frühstück richten,kochen, Tisch decken, Geschirr spülen. Auch Holz wurde gehackt und die Öfen angefeuert, damit wir es in den Aufenthaltsräumen kuschlig warm hatten und die nassen Klamotten trocknen konnten. Viele Eltern unterstützten mit selbstgebackenem Kuchen und anderen Leckereien.

Am letzten Tag musste nicht nur das ganze Gepäck wieder in die jeweiligen Koffer gepackt, sondern auch noch das Haus aufgeräumt und sauber wieder verlassen werden.

Alle haben sich eingebracht und ihre Aufgaben erledigt. Von Anfang an stand die Gemeinschaft im Vordergrund. Es gab keinerlei Berührungsängste und die Stimmung war prächtig. Von „Verstecke“ im ganzen Haus, Kissenschlachten über Küchentischbouldern und einer großen Uno-Gruppe gab es so allerlei Dinge, die den Kindern abends einfielen.

Trotz wenig Schlaf und etwas Verletzungspech schauen wir glücklich auf diese drei Tage zurück, an denen das gemeinsame Erleben und miteinander Zeitverbringen in der Natur im Vordergrund standen. Nach dieser gelungenen Premiere freuen wir uns auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr und hoffen auf viele Teilnehmer.