SKC Berg sichert sich wichtigen Auswärtssieg

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge hatten sich die Berger an diesem Tag viel vorgenommen. Sie wollten die nicht einfach zu spielenden Kegelbahnen am See bezwingen und endlich wieder einen Sieg feiern dürfen. In der Startpaarung kam Daniel Erens mit 543/1 sehr gut in sein Spiel. Stephan Hartwig verpasste es mit 484/0 den dritten Satz zu sichern und vergab seinen Mannschaftspunkt. Marcus-Michael Hartwig konnte in der Mittelpaarung seinen Gegner mit 561/1 hinter sich lassen, während sich Thomas Ibele mit 519/0 um Zehn Holz geschlagen geben musste. Das sehr ausgeglichene Spiel sollte sich in den letzten Paarungen entscheiden. Hier unterlag Walter Hecht mit 511/0 seinem Gegner um nur drei Holz. Pascal Schmidt zeigte sich nach seine Pause mit sehr starken 590/1 Holz zurück und sicherte damit den Sieg für Berg.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.