Sind Streichholzschachteln Vorstufe zu KI?

Was den Kindern an den Vorlesungen von Markus Pfeil so gefällt, sind die kleinen Geschenke am Schluss. Einmal mehr ein Spiel, das Spaß macht und so hilft, das Gehörte zu verstehen. Bei der KinderUni am 17. November in Weingarten ging es darum, wie Computer „lernen“ können, und dafür erhielten die wieder über hundert Kinder einen Spielplan, Perlen, Skizzen mit Entscheidungsvarianten und Streichholzschachteln. Der studierte Physiker Markus Pfeil ist Professor für Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU).

Programmiert man einen Computer, dann führt dieser aus, was man ihm eingeben hat, wie ein Taschenrechner, in dem das richtige Ergebnis gespeichert ist. Das maschinelle Lernen ist mehr. Und doch geht es wie beim menschlichen Lernen darum, aus Fehlern zu lernen. Wie schon bei Schach-Computern: Wenn ein Spielzug zur Niederlage führt, dann wählt der Computer eine andere Variante, wenn er wieder vor derselben Herausforderung steht. Genau darauf baut das Spiel mit den Streichholzschachteln und den Perlen auf, das die Kinder nun ausprobieren können.

Die Kinder-Uni ist ein Projekt der Städte Ravensburg und Weingarten mit den drei Hochschulen dort.