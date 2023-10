Silberne Siegel für GESUNDE Schule

Auch bei der dritten Verleihung des Siegels „Gesunde Schule“ durch das Gesundheitsamt des Landratsamtes Ravensburg wurde das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Ravensburg, SBBZ St. Christina, für seine besonders gute Arbeit ausgezeichnet. Die Schule engagiert sich in den Bereichen Bewegung, Suchtprävention und Medienerziehung außergewöhnlich umfangreich und wird dafür mit dem silbernen Siegel ausgezeichnet.

In der Laudatio wird im Besonderen hervorgehoben, dass sich die Schule sehr gut weiterentwickelt hat. Alle Beteiligten setzen sich in sehr umfassender Form und über das gesamte Schuljahr verteilt für die Gesundheit der ihnen anvertrauten Kinder ein. Die Kinder werden in ihrer Lebenswelt abgeholt und erfahren viel Verständnis und Vertrauen. Auch die Eltern werden in diese Bemühungen einbezogen. Bei verschiedenen Gelegenheiten werden sie sensibilisiert und erfahren, wie sie Anzeichen erkennen und wie sie handeln können. Allen Beteiligten ist bewusst, dass im gemeinsamen, vertrauensvollen und kompetenten Wirken die Kinder vor der Gefahr einer Sucht bewahrt werden können und ihnen die Risiken der Mediennutzung vermittelt werden kann.

Für das SBBZ St. Christina ist eine bewegte Pause kein Schlagwort, sondern Selbstverständlichkeit. Ein vielfältiges Spieleangebot, welches von älteren Schülerinnen und Schülern abwechselnd verwaltet wird, steht zur Verfügung und regt die Kinder an, sich in den Pausen zu bewegen. In der Mittagspause kommen zusätzlich noch verschiedene Fahrzeuge hinzu und so bietet sich zu jeder Zeit für die Kinder der verschiedenen Altesgruppen ein reichhaltiges Bewegungsangebot.

Auch im Unterricht findet Bewegung statt. Bewegtes Lernen und Lernen in Bewegung wird in den Unterricht eingebunden.

Für die Schule ist diese Auszeichnung eine Bestätigung und Anerkennung für die von den Lehrkräften täglich geleistete Arbeit und motiviert für das weitere Engagement.