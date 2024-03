Siegfried Borsutzky wird Vizemeister im 10-KM Straßenlauf

Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein wurden am 03. März in Leverkusen auf einer flachen Strecke über vier Runden um den Carl-Duisberg-Park die Deutschen Meisterinnen und Meister über zehn Kilometer auf der Straße ermittelt.

Vom TSV Reute dabei war Siegfried Borsutzky, gemeldet für das Seniorenrennen der Altersklasse M65 und angereist mit dem Ziel mit einer Zeit unter 41 Minuten in die deutschen Top sechs zu laufen. Es kam für ihn jedoch sehr viel besser als erwartet.

Nach Beginn des Rennens im Mittelfeld eingereiht, konnte sich Borsutzky mit einem guten Tempo Platz um Platz vorarbeiten und fand sich nach drei Runden überraschend auf Rang zwei seiner Altersklasse wieder. Der Erstplatzierte Martin Rapp (LAV Stadtwerke Tübingen) war bereits uneinholbar enteilt, somit es ging nun darum das bereits greifbarer Silber noch eine Runde lang zu verteidigen. Mit Hans Bouricha-Hörmann (LG Allgäu) war ein potenzieller Medaillenanwärter zur Mitte des Laufs ausgeschieden, so dass ein Podestplatz nun schon fast als sicher gelten konnte. Doch auch die vierte Runde musste noch zu Ende gebracht werden, was sich angesichts der jetzt recht deutlich spürbaren Vorbelastung durch den eine Woche zurückliegenden Reutener Crosslauf als ziemlich anstrengend herausstellte. Mit einer Zeit von 39:50min (39:47min netto) am Zielstrich blieb Platz zwei in der Altersklasse aber ungefährdet. Dies bedeutete für ihn den deutschen Vizemeistertitel in der Klasse M65 im zehn-KM-Straßenlauf und die bislang beste Platzierung bei einer deutschen Meisterschaft. Damit übertraf er auch seine eigenen Erwartungen mehr als deutlich.