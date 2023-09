Siegfried Borsutzky holt M65-Landesmeistertitel nach Reute

Vier Läuferinnen bzw. Läufer des TSV Reute waren am 23. September nach Bad Wildbad gereist, um an den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Straßenlauf über 10 km teilzunehmen. Bei angenehmen äußeren Bedingungen mussten dazu auf einem relativ flachen Rundkurs durch den Kurpark insgesamt vier Runden absolviert werden.

Seinen bisher größten Erfolg im Straßenlauf feierte hierbei Siegfried Borsutzky. Durch die in letzter Zeit relativ bescheidenen Ergebnisse ohne allzu große Erwartungen an den Start gegangen, konnte er sich mit zwei schnellen Runden bereits zu Beginn des Rennens von seinen Konkurrenten absetzen und sicherte sich deutlich in einer Zeit von 39:36 min. den ersten Platz sowie den Landesmeistertitel in der Klasse M65.

Schnellste aus den Reutener Reihen war allerdings erwartungsgemäß Paulina Wolf. Nach einer eher verkorksten Saison mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen behauptete sie sich im stark besetzen Feld der Frauen-Hauptklasse sehr gut und freute sich im Ziel über ihre Zeit von 37:45 min. sowie den für sie überraschenden vierten Gesamtplatz.

Vervollständigt wurde die Mannschaft durch Daniel Fix, der mit einer Zeit von 44:52 min. und Platz 13 in der AK M50 sein erhofftes Ergebnis nicht ganz erreichte, sowie durch Hubert Oberhofer, zuletzt mehrfach verletzungsgeplagt, mit guten 46:08 min auf Platz 7 in der Altersklasse M65.

Insgesamt präsentierten die TSV Reute Runners wieder ein schönes Bild der kleinen Laufgruppe des TSV Reute und sind damit ein vielbeachteter Bestandteil der überregionalen Laufszene.

alle Ergebnisse unter my.raceresult.com/262433/