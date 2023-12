Siebtklässler erfahren Interkulturelles Lernen

Im Rahmen des Faches „Lebenswerkstatt“ erfuhren die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler von einem Jugendlichen, was es heißt, aus der Heimat flüchten zu müssen. Als der 15-jährige Irfanullah, man darf ihn Irfan nennen, aus Afghanistan seine Lebensgeschichte zu erzählen begann, wurde es ruhig im Klassenzimmer der 7a. „Als er uns zeigte, dass er zu Fuß durch 12 Länder geflohen war, war ich baff“, so Davina M. In seiner Präsentation stellte er seine zurückgelassene Familie vor. Sein Vater musste die Familie schon zuvor verlassen. Wo er sich aufhält und ob er überhaupt noch lebt, weiß Irfan nicht. Zu seiner Familie hat er aber immer mal wieder Kontakt. Seine Flucht war von Hunger, Durst, Krankheit und leider auch Gewalt geprägt. Auch die Angst, geschnappt und getötet zu werden, war sein täglicher Begleiter. Und doch hat er es geschafft. Er lebt nun in Bad Waldsee bei einer Pflegefamilie und lernt täglich in der Eugen-Bolz-Schule. Irfan war es wichtig, dass die SchülerInnen eines verstehen: Er sagte ihnen, dass Bildung wichtig sei, damit Gewalt und Terrorismus keine Chance hätten. Die SchülerInnen sollen es deshalb zu schätzen lernen, dass es für sie verständlich ist, täglich zur Schule gehen zu dürfen. Und er hat es geschafft. „Ich finde es beeindruckend, wie Irfan das alles gemeistert hat. Dass Irfan so gut Deutsch spricht und bereits „normal“ am Unterricht teilnehmen kann, ist der Wahnsinn. Das zeigt, dass man mit Fleiß und Wille alles schaffen kann“, lobt ihn Julian S. Als die Klassenlehrerin Frau Lauber die Klasse im Anschluss reflektieren lässt, wird schnell klar, dass alle sehr betroffen von Irfan Schicksal sind. Viele wollen ihn unterstützen und baten ihm Hilfe an. Doch vor allem forderten die Jugendlichen Frieden auf der Welt, denn leider ist Irfans Schicksal kein Einzelfall, wie auch die aktuellen Kriege auf der Welt zeigen. „Viel können wir nicht tun“, sagte eine Schülerin. „Doch, wir können Frieden fordern - für alle Menschen auf der Welt, indem man sich gegenseitig akzeptiert und respektiert. Denn wir leben hier im Klassenzimmer doch auch zusammen und sind alle verschieden und dennoch einzigartig. Wir wollen diese Werte nach außen tragen und freuen uns deshalb, dass Irfan jetzt bei uns ist. Und trotzdem wünschen wir ihm, dass sein größter Wunsch, seine Familie bald wiedersehen zu können, wahr wird.“

