Sichelhenke in Ravensburg

Am Sonntag, 3. September, fand in Ravensburg die traditionelle Sichelhenke statt. Der Gottesdienst in der vollbesetzten Liebfrauenkirche in Ravensburg wurde von den Kreislandfrauen Ravensburg mitgestaltet. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch eine kleine Besetzung der Bauernkapelle Oberschwaben. Für die treffende Predigt von Pfarrer Giehrl erntete dieser spontanen Beifall, was er wohl während seiner 16–jährigen Dienstzeit bisher nur zwei Mal erlebte.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es ein gemütliches Beisammensein bei Weißwurst und Brezel sowie Kaffee und Zopfbrot, serviert von den KreisLandFrauen Ravensburg. Die Bauernkapelle unterhielt die Besucher währenddessen bei strahlendem Sonnenschein mit einem kleinen Konzert. Der Kirchengemeinderat versorgte die Besucher mit kühlen Getränken. Herzlichen Dank an alle Helfer*innen.