SGM Baindt-Fronreute siegt bei drei Turnieren

Am vorletzten Wochenende stand mit dem 8. „Feneberg Sie & Er-Turnier“ in der Baindter Sporthalle wieder ein sportliches Highlight an, das mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist.

Beim „Sie & Er-Turnier“ spielen die erste Halbzeit die Mädchen, die zweite Halbzeit die Jungs gegeneinander. Das Ergebnis beider wird dann zum Endergebnis zusammengezählt. In vier Jugenden (E, D, C, B) traten 26 Mädchen- und 26 Jungsmannschaften mit über 520 Spielerinnen und Spielern am Samstag und Sonntag gegeneinander an.

Die Gastgeber traten als SGM Baindt/Fronreute in der E/D/B mit je einer Mannschaft und in der C gar mit zwei Mannschaften an und errangen in drei von vier Turnieren den Turniersieg. Da ja Ergebnisse von Jungen und Mädchen zusammengezählt wurden, zeigte sich in allen Turnieren, wie mit zunehmender Turnierdauer die Mannschaftsteile aus Jungen und Mädchen zusammenwuchsen, sich gegenseitig anfeuerten und gemeinsam den Sieg erringen wollten.

An zwei Tagen hatten wir vier einzigartige Turniere, die sich dadurch auszeichneten, dass die Teams durch das gemeinsame Zusammenspiel von Jungen und Mädchen im Laufe des Turniers einen ganz besonderen Teamspirit entwickelten und so allen Beteiligten und den zahlreichen Zuschauern einen Riesenspaß bescherten.

Danken möchten wir neben einer engagierten und tollen Elternschaft ganz besonders unseren Sponsoren, allen voran dem Hauptsponsor und Namensgeber des „Feneberg Sie & Er-Turniers“. Ebenso den Spendern der vielen Sachpreise, McDonalds Ravensburg, McDonalds Weingarten, Subway RV-Weingarten, Metzgerei Bendel Bergatreute, Bäckerei Schmid Baindt, Jako Shop Tobi Kutter Baindt.