SGA TT Herren verlieren knapp

In einem packenden Vergleich unterlag die erste Mannschaft der SGA dem Tabellenführer aus Mühringen mit 3:9. Dabei konnten die Männer um Marius Müller den Gästen vom Neckar jederzeit Paroli bieten. Fünf der verlorenen Partien wurden erst im Entscheidungssatz abgegeben. Der Auftritt der SGA macht Hoffnung auf die kommenden Partien. Das Aushängeschild der Tischtennisabteilung tritt am kommenden Samstag, um 15 Uhr, zum Lokalderby in Altshausen an. Bereits einen Tag später folgt das Kellerduell gegen den TTV Gärtringen. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Schulsporthalle St. Johann in Blönried. Foto: René Thiel

