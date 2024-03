SGA TT Herren I mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt

Einen Tag nach der Niederlage beim Tabellenführer in Böblingen, stand für die Tischtennis Herren I, am vergangenen Sonntag, das Kellerduell beim TTV Gärtringen an. Die Spieler der SGA standen unter erheblichem Zugzwang, denn eine weitere Niederlage würde die Gastgeber uneinholbar davon ziehen lassen.

Doch bereits in den Doppelpartien ließen die Aulendorfer keinerlei Zweifel an ihrer Nervenstärke aufkommen. Gelang es dem Heimteam noch bis zum Stande von 4:4 immer wieder zurück zu kommen, setzte sich die Klasse der SGA Spieler in der Folgezeit mehr und mehr durch. In hochklassigen Partien konnte der Vorsprung immer weiter ausgebaut werden, bis Andreas Adams mit dem neunten Punkt den Deckel drauf machte.

Dank des Sieges zogen die Männer um Marius Müller am TTV Gärtringen vorbei und stehen erstmals in dieser Saison auf einem Nichtabstiegsplatz.

Beim Heimspiel gegen den TuS Metzingen kommt es nun zum absoluten Showdown. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn kann die SGA einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Spiele starten am 06.04. um 14:00 Uhr in der Grundschulsporthalle.