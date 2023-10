SGA TT Herren gewinnen Kellerduell

In einem hochspannenden Vergleich besiegte das Aushängeschild der SGA Tischtennis den SV Amtzell und konnte die ersten Punkte der Saison einfahren. Während die Hausherren nach den Doppelpartien in Führung lagen, entwickelte sich in der Folgezeit ein Duell auf Augenhöhe. Der Sieger musste im Entscheidungsdoppel ermittelt werden. Hier behielten Nico Arnegger und Jannick Schmid die Nerven und fuhren die ersten Punkte der laufenden Spielzeit ein. Die Männer um Florian Henne verlassen durch den ersten Saisonsieg die Abstiegsränge und sind nun in der Verbandsliga angekommen. Foto: René Thiel

