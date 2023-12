SGA Tischtennis Herren im Bezirkspokal Viertelfinale

Mit dem Einzug ins Viertelfinale des Bezirkspokals beendete die erste Mannschaft der SGA das Kalenderjahr 2023. Ein Jahr voller packender Partien, logistischer Herausforderungen und einem Aufstieg geht somit zu Ende.

Viele Steine galt es im Jahresverlauf aus dem Weg zu räumen. Zunächst gelang dem Aushängeschild der SGA Tischtennis der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga Süd. Basis hierfür waren packende Heimspiele in der Sporthalle am Schulzentrum. Aufgrund dringend notwendiger Sanierungsarbeiten, an der gewohnten Heimspielstätte, musste sich die Abteilungsleitung, Mitte des Jahres, auf die schwierige Suche nach neuen Spielstätten begeben. Trotz wechselnder und ungewohnter Umgebung gelang es den Männern der SGA weiterhin Tischtennis auf hohem Niveau abzurufen und nach der Vorrunde die Chance auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu wahren.

Im letzten Vergleich des Jahres gelang es der ersten Mannschaft nochmal alle Kräfte zu bündeln und den Ligakonkurrenten aus Altshausen in die Schranken zu weisen. In herausragender Verfassung präsentierte sich Mannschaftskapitän Marius Müller, der alle seine Partien gewinnen konnte. Da der Pokalwettbewerb im modifizierten Swaythling-Cup-System durchgeführt wird, standen die Männer der SGA bereits nach vier gewonnenen Partien als Sieger fest.

Im Viertelfinale, im April, wartet mit der Partie beim 1. TTC Wangen II eine lösbare Aufgabe auf die SGA Herren I.