Seniorenwandertreff Schlier auf Zeitreise

Die Herbstausfahrt unter der bewährten Leitung von Hans Pfeiffer führte 51 unternehmungslustige Senioren bei idealem Ausflugswetter in den Mittleren Schwarzwald. Schon die Anreise durch die Ferienlandschaft Linzgau und die einzigartige Hegauer Vulkanlandschaft war ein Erlebnis. Das kurzweilige Programm ließ die Zeit wie im Fluge vergehen.

Am Vormittag stand das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen mit der weltweit umfassendsten Sammlung ihrer Art auf dem Programm. Die Ausstellung gewährt einen Einblick in die Geschichte der Zeitmessung, von der Sonnenuhr bis zur Atomuhr, mit besonderem Fokus auf die handwerkliche und industrielle Uhrenherstellung im Schwarzwald. Die anschauliche Präsentation durch zwei versierte Museumsführer begeisterte die Ausflügler ebenso wie die Vorführung ausgewählter historischer Uhren und die Ingangsetzung mechanischer Musikinstrumente.

Nach der kulinarischen Stärkung im Gasthaus Bad, ehemals „älteste und vornehmste Badeanstalt“ in Furtwangen, ging es weiter zur Schaubrennerei Ritter im Furtwanger Ortsteil Schönenbach.

Auf dem „Rotenhof“, einem historischen Schwarzwaldhof, seit 1440 im Besitz der Familie Ritter und ihrer Vorfahren, bekannt auch als Drehort der TV–Serie „Die Fallers“ im SWR–Fernsehen, ließen sich die Senioren kurzweilig in die Welt edler Brände und Liköre entführen. Bei der geselligen Verkostung war für jeden Geschmack etwas dabei … eine Geschenkidee auch für Freunde daheim. Zum krönenden Abschluss kam jeder in der heimeligen Bauernstube des Rotenhofs noch in den Genuss von feinem Kaffee und einem großen Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Gut gelaunt und wohlbehalten landete die bunte Schar am Abend wieder in Schlier.